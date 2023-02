Eredità, il campione Riccardo Bertocci non si presenta: ecco cosa è successo

Il campione dell'Eredità Riccardo Bertocci si è ritirato. Nella puntata del 4 febbraio il super campione non era presente. Così i telespettatori sui social si sono chiesti il perché della sua assenza.

Riccardo Bertocci, il ritiro da L’Eredità

Flavio Insinna, il conduttore dello show, ha spiegato il motivo dell'assenza: "Il concorrente non è più in gara per motivi personali". Per continuare a giocare a L’Eredità, sia in caso di ritiro improvviso che di eliminazione, è necessario aver collezionato almeno sette partecipazioni consecutive alla Ghigliottina. Riccardo, che è stato presente sin dal giorno 3 gennaio, non è riuscito a raggiungere questo traguardo. Per questo motivo, l’ex campione non sarà più presente nel game show di Rai Uno. Dopo numerosi tentativi, il 31 gennaio Riccardo aveva finalmente ottenuto la sua prima vittoria, aggiudicandosi 40.000 euro di premio.

Età, moglie, figli, lavoro

Nato a Cortona, in provincia di Arezzo, Riccardo è sposato e padre di due figli. L'età è sconosciuta, perché non l'ha resa nota. Ha conseguito una laurea in regia teatrale e televisiva presso l’Università della Georgia. Oggi è un agente di commercio, ma in passato ha fatto parte anche dell’Arma. E’ amico di Jovanotti, i due si conoscono fin dall’infanzia e hanno collaborato a Radio Foxes.