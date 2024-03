Le Iene, stasera su Italia 1 la nuova puntata: dal caso Chico Forti al monologo di Marco D'Amore e Il Volo, le anticipazioni

Torna stasera l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Dal caso Chico Forti, trasferito in Italia dopo dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, al processo di revisione di Rosa Bazzi e Olindo Romano, passando per l'inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia, saranno moltissime le tematiche affrontate nella puntata di oggi. Il tutto, insieme alla partecipazione de Il Volo e Marco D'Amore, presenti in studio come ospiti.

Margherita delle stelle, stasera in tv Cristiana Capotondi nei panni della giovane Hack: cast e trama. La vera storia dell'astrofisica

La puntata

Dopo ventiquattro anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti.