Margherita delle stelle, stasera in tv Cristiana Capotondi nei panni della giovane Hack: cast e trama. La vera storia dell'astrofisica

Un ritratto intimo ed emozionante di una donna che è stata, oltre che una grande astrofisica, un vero modello di emancipazione, curiosità e autenticità. La vita di Margherita Hack diventa un film, ed era ora. «Margherita delle stelle» è un film tv coprodotto da Rai Fiction - Minerva Pictures per la regia di Giulio Base in onda su Rai 1 stasera in tv, martedì 5 marzo, in prima serata. Liberamente ispirata al libro «Nove vite come i gatti» di Margherita Hack e Federico Taddia, la sceneggiatura di Monica Zapelli è un coming of age che ha per protagonista Cristiana Capotondi e racconta volutamente gli anni meno noti di Margherita Hack, partendo da infanzia e adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare a Margherita la libertà di scegliere, portandola a rompere gli schemi imposti dalla società, primi fra tutti quelli dell'ideologia fascista.