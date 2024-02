Il volo si scioglie? I tre cantanti fanno pace in diretta da Fiorello: «L'atomo è divisibile, noi no»

Dopo l'ottavo posto al Festival di Sanremo con la canzone Capolavoro, i tre tenori de Il Volo non erano sembrati uniti come sempre. Qualche risposta sbagliata, segni di un nervosismo crescente che aveva messo in allarme i loro ammiratori sparsi nel mondo. Il volo si scioglie? Era la domanda che rimbalzava sui social. La "paura" è che Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto possano dividere le loro strade per tentare la carriera solista e concentrarsi sulla loro vita privata. Adesso la risposta arriva direttamente da loro.

Cosa hanno detto

Questa mattina Il Volo è stato ospite da Fiorello a Viva Rai2. Tra una «Grande amore» più o meno sussurrata a via Asiago, una bellissima coreografia su «Capolavoro» e una rivisitazione de «La Turandot» di Puccini, hanno scherzato sulle finte voci di scioglimento «L'atomo è divisibile ma noi no». Mentre sui social del trio emergono indizi che fanno immaginare un prossimo annuncio, Fiorello assicura con ironia «ma certo che smentiamo, loro sono unitissimi! Non sono mica un iceberg qualunque che si scioglie così».