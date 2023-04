Lavinia Mauro a Verissimo con il fidanzato Alessio Corvino: «I miei attacchi di panico dopo la fine di una storia d'amore. Presto la convivenza»

Lavinia Mauro e Alessio Corvino a Verissimo. prima intervista di coppia per gli ultimi usciti da Uomini e Donne. «La prima mattina che ci siamo svegliati insieme ho cominciato a saltare sul letto per svegliarlo. Il giorno della scelta ero super agitata e avevo con me il mio amico il ventaglio». Lavinia arriva in studio con un ventaglio per lei (che usa per prendere aria quando le viene un attacco di ansia, e uno da regalare a Silvia Toffanin.

Lavinia e Alessio a Verissimo, l'intervista

Una storia, quella tra la marchesina e l'uomo salernitano, costruita piano piano. Lei con le sue fragilità per i suoi attacchi di panico e lui con il suo dolore per la perdita del padre morto di tumore. Ma poi tirate fuori le paure arriva il lieto fine e Lavinia e Mauro si sono scelti e la la fiaba inizia così: “C'era una volta un principe moderno e una marchesina”. Questa la dedica del programma.

«Io già dalle prime esterne avevo capito che c'era una forte sintonia con lei», Alessio è felice. «Il nostro perorso è stato fatto di litigate ma era in quelle che ci conoscevamo», Lavinia è emozionata e continua a sventolarsi.

Gli attacchi di panico e l'importanza della mamma

Nasce tutto un paio d'anni fa dopo una storia che ha lasciato strascichi importanti. «Ha lasciato un segno non positivo, mi ha provocato attacchi di panico, ma ora va meglio. Non riesco a gestire ancora bene tutto. ne sto cominciando a aprlare con Alessio ma io non voglio farmi vedere fragile». A starle a fianco è stata soprattutto la mamma. «Mia madre è il mio punto fermo. Siamo unite e mi viene da piangere se penso a lei»

Il dolore di Alessio

Alessio è dovuto crescere in fretta dopo la morte del padre «E' stato il periodo più difficile ero a cavallo tra liceo e università e perdere un punto di riferimento è stato difficilissimo poi grazie alla mia famiglia ho ritrovato la forza. non è stato facile e ancora tutt'oggi lui mi manca. però questa cosa mi ha fatto capire quanto fossi forte». Ora Alessio per le sue difficoltà si appoggia al marito della sorella e ai migliori amici.

La storia va avanti a gonfie vele: «C'è l'idea di trovare un appoggio su Roma in cui vivere insieme»