GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni grazie a Le Iene: «Per la prima volta ho in rubrica un numero salvato come “papà”»

Gionnyscandal, rapper amatissimo dai giovani, dopo 30 anni ritrova i genitori biologici grazie al programma Le Iene. «Sono nato a Pisticci, in provincia di Matera, e sono stato abbandonato dai miei genitori biologici». Inizia così il racconto di Gionata Di Dio che al programma di Italia 1 ha chiesto aiuto per ritrovare le sue origini. Il 30enne racconta di essere stato adottato da una famiglia lombarda, ma di aver perso i genitori adottivi molto presto: il padre è morto quando lui aveva 5 anni e la madre quando ne aveva 10. Gionata è cresciuto con la nonna, ma prima dei 18 anni scopre di essere stato adottato. Quando poi anche la nonna è morta, il mondo di Gionata gli è crollato addosso. E ha cominciato a porsi domande e a cercare risposte.

Elaheh Tavakolian, l'attivista iraniana che è giunta dalla Turchia all'Italia: stasera la sua storia a Le Iene

Gionnyscandal ritrova i genitori dopo 30 anni

Intanto, per fortuna, nella diga della rabbia e delle emozioni che avrebbero potuto farlo deragliare, il ragazzo apre una breccia creativa. Gionata diventa GionnyScandal e scrive canzoni e canta. I video su Youtube, i concerti, i contratti discografici, il successo eppure il vuoto gli rimane dentro. Prova senza successo a ritrovare i suoi genitori biologici via social, poi si rivolge a «Le Iene» e la ricerca diventa più serrata e sistematica. Partono appelli da RadioNorba e Telebari. Niente. Il vero momento di svolta è quando Gionny e la troupe di Italia 1 rompono gli indugi e si recano a Pisticci. Lì, al Comune, un estratto dell’atto di nascita rivela che quel bimbo non è stato abbandonato. I suoi genitori l’hanno riconosciuto ma poi, evidentemente per gravissimi motivi, il Tribunale ha deciso che non erano in grado di crescerlo e l’ha reso adottabile.

Belen Rodriguez torna a Le Iene dopo i problemi di salute, come sta? La foto dal camerino in topless infiamma il web (e nessuna crisi in famiglia)

La storia

Gionata rigira tra le mani quel documento: «Su un foglio ho 30 anni di domande», commenta visibilmente emozionato. Scopre in questo modo che il suo cognome è Di Dio e che è effettivamente nato a Pisticci il 27 ottobre del 1991 alle 18,50 ma, allo stesso tempo, è più pugliese che lucano: mamma Rita è salentina e papà Antonio è di Taranto. Intanto in paese s’è sparsa la voce e arrivano una serie di segnalazioni alla redazione delle «Iene» che consentono al ragazzo di riabbracciare i suoi genitori biologici.

Un indizio porta il rapper prima a trovare gli zii che lo mettono in contatto con la mamma e poi a Senise, un paesino a 60 km da Pisticci, dove Gionata incontra finalmente Antonio Di Dio, il suo papà. I due si abbracciano e il padre gli racconta del loro ultimo incontro: quando lo ha affidato alle cure della famiglia adottiva. Dopo aver incontrato il papà, il rapper si dirige dalla mamma che lo aspetta a casa, insieme a tutta la famiglia, e lo accoglie in lungo abbraccio. Dopo circa 30 anni Gionata Di Dio riesce a fare luce sulle sue origini.

«Sono stati 31 anni racchiusi in pochi giorni, sono frastornato. Sono felicissimo, il vuoto che sentivo adesso è tappato, quindi sono contento», conclude il rapper.

La tv dei 100 e uno, stasera la seconda puntata: gli ospiti di Piero Chiambretti del 22 marzo (da Belen a Sgarbi)

Il post

«Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papà e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto né sentito. Dopo 30 anni che mi chiedevo “chissà come sono le loro facce”, ora le ho viste. Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo “papà”, una cosa scontata per tutti ma per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo. Dopo 30 anni di domande ora ho delle risposte», ha poi scritto Gionny in un post su Instagram.