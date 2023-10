Iva Zanicchi e il tumore del marito, la rivelazione a Verissimo: «I medici avevano detto che non avrebbe più camminato, invece ieri si è alzato»

Iva Zanicchi ospite a Verissimo assieme a Orietta Berti. Con l'occasione non poteva certo mancare la domanda di Silvia Toffanin su «come sta Pippi». Il marito di Iva Zanicchi infatti è stato diagnosticato da tempo un tumore ai polmoni. «Contro il parere dei medici che avevano detto non camminerà mai più questa settimana si è alzato è andato sulla sedia a rotelle e ha fatto qualche passetto». Buone notizie quindi per le condizione di salute di Fausto Pinna.

La prima diagnosi è di tre anni fa, e la cantante ha raccontato la malattia del marito sul settimanale DiPiù qualche settimana fa: «I medici sono pessimisti perché il tumore contro cui sta combattendo Pippi non è operabile.

Iva Zanicchi, il dramma della malattia del marito a Verissimo: «Fausto doveva morire anni fa, ma dice che sta qua per me e dobbiamo andarcene insieme»

Diagnosi

La diagnosi è arrivata dopo un controllo cardiologico: «Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla. Io ho fatto di tutto per non fargli pesare quel dramma, lo incoraggiavo nelle cure, gli sono sempre stata vicino per cercare di allungargli la vita fino a quando, quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio…».

«Purtroppo poco tempo fa si è rotto una vertebra è stato nuovamente ricoverato e dalle analisi che ha fatto abbiamo scoperto che il tumore è tornato all’attacco». Ora però la cantante tira un sospiro di sollievo.