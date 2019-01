Italia's Got Talent, Federica Pellegrini piange al debutto in tv: «Non immaginavo una cosa del genere...»

Federica Pellegrini, debutto in lacrime a Italia's Got Talent per la nuotatrice azzurra che siede nel tavolo dei giudici insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Claudio Bisio nella nuova edizione del talent di Sky.

Federica Pellegrini, per la prima volta alla prova televisiva, è stata coinvolta da uno dei concorrenti in una performance che l'ha fatta commuovere profondamente, trasmettendo grandi emozioni anche a Mara Maionchi e al pubblico.

Gianluca Falletta, questo il nome del concorrente, si è servito di Federica Pellegrini vestita per l'occasione con una tuta bianca, per portare a termine la sua missione: creare emozione. Intento perfettamente riuscito: Gianluca ha proiettato sul corpo della Pellegrini un gioco di luci accompagnato da musica dal risultato davvero emozionale, in cui si rincorrevano ricordi e momenti topici della vita della campionessa.



Gianluca Falletta ha una missione: creare emozioni.

Stasera a #IGT ci ha raccontato la storia della campionessa del tavolo: @mafaldina88 non poteva che commuoversi! pic.twitter.com/4Qzn5xMHUk — Italia's Got Talent (@IGT_official) 11 gennaio 2019

Una volta tornata al suo posto tra i giudici,ha avuto l'opportunità di rivedere lo spettacolo al quale si era prestata senza poter comprendere quanto stesse accadendo. Solo dopo aver rivisto la registrazione sono arrivate le lacrime di commozione della campionessa: «Non immaginavo una cosa del genere...», ha detto all'artista e ai suoi colleghi giudici.

Una reazione, qualle di Federica, che ha contribuito ad accrescere l'emozione del momento. Anche Mara Maionchi è apparsa particolarmente toccata, e Frank Matano è corso ad abbracciare la Pellegrini: «Ora che ho conosciuto Federica sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da lei all’estero. è veramente una campionessa anche dietro le quinte, è veramente una grande. Quindi grazie per averci ricordato queste cose».

