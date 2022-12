Italia Opera Talent, proclamati i vincitori: conclusa la prima serie dedicata a Enrico Caruso

Proclamati i vincitori di "Italia Opera Talent", il programma tv ideato dal tenore Gianluca Terranova che è arrivato alla conclusione della prima serie dedicata a Enrico Caruso. Le menzioni speciali "Opera Australia" assegnata dal general manager Lyndon Terracini e "The Atlanta Opera" assegnata dal direttore artistico Tomer Zvulun, sono andate al baritono Andrea Borghini di Siena, cui va un premio di 2.000 euro.

Il vincitore dell'omaggio a Caruso, "Canzone Napoletana" al mezzosoprano francese Lorrie Garcia di Marsiglia, per «aver interpretato in maniera raffinata e suadente "Era de maggio" con la sua voce calda e brunita», cui vanno 1.500 euro e un voucher per un soggiorno nella celebre Suite Caruso dove il tenore soggiornò nel 1921 e dove Lucio Dalla scrisse Caruso, il brano a lui dedicato, offerto dal Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.

Per la gara "Opera Corto", l'Opera in venti minutì, vince "La Bohemè" di Giacomo Puccini con il soprano Francesca Maionchi di Lucca nel ruolo di Mimì, il baritono Alberto Bonifazio di Genova nel ruolo di Marcello, il tenore Rosolino Cardile nel ruolo di Rodolfo, il soprano Elisa Barrale di Palermo nel ruolo di Musetta, il basso cinese Chen Yan nel ruolo di Colline: a loro assegnata la scrittura per un cortometraggio che verrà prodotto nella prossima stagione. Il gala andrà in onda domenica alle 12.15 e replicato alle 20.15 su Explorer canale 176 di Sky, la serata è registrata dal teatro Stabile di Potenza.