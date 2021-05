Isola dei Famosi, eliminato della diciottesima puntata Roberto Ciufoli: la diretta della puntata

Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia a faccia”. Ilary Blasi, in un sexy abito rosa cipra aperta la diretta con un messaggio per i naufraghi: «Si salvi chi può». Chi verrà eliminato tra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli? Intanto in studio, stupisce la presenza di Akash Kumarh, che aveva pochi giorni fa detto che non sarebbe più andato nel programma. Episodio che non sfugge alla Blasy: «Ma come Akash avevi detto non saresti più venuto, invece mi pare tu ti sia attaccato ben bene a quella poltrona». Risate in studio.

Eliminato della puntata

Arriva dopo 15 minuti l'esito del televoto: Roberto Ciufoli l'eliminato della diciottesima puntata. «Ero sicuro di come sarebbe andata. Abbiamo passato una bellissima serata ma non era questa....». Il bacio di Giuda Roberto lo dà ad Angela Melillo, proprio perchè deluso. Ma non sà che lo aspetta Playa Imboscadissima.

Ospiti di puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera.

Opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini che oggi compie gli anni.

Vedremo chi riuscirà a togliere la leadership a Isolde Kostner, che ormai è la donna dai super poteri invincibile da 4 puntate?

L'inizio della puntata

La puntata inizia infuocata, con le discussioni tra Ignazio Moser e Matteo Diamante per la decisione di Ignazio di non cedere la sua porzione di cibo a Miryea Stabile la pupa che utimamente sta patendo molto la fame. E come se non bastasse Andrea Cerioli attacca Valentina Persia di cambiare idea troppo spesso sulle nomination. «Cala la maschera Valentina, è la terza volta che cambi idea, hai detto avresti votato Matteo». Valentina reagisce tra le lacrime rispondendo ad Andrea che un'amicizia non può essere messa in discussione da una nomination. Ilary interviene «ma quindi ha ragione Matteo che c'è un accordo per mandarti fuori, Matteo... è così?».

L'opinionista Tommaso Zorzi corre in soccorso di Valentina: «È un gioco ed è normale fare le nomination, ma Andrea allo stesso modo Valentina ha diritto ricredersi sulle persone senza per questo essere accusata». Ma Vera gemma vuole portare tutti alla realtà: «Lì non ci sono amici, sù dite le cose come stanno». Ma Valentina non ci sta: «Io e Andrea siamo grandi amici questa cosa non si può contestare».

Roberto Ciufoli, il più nominato di questa edizione è deluso per le nomination soprattutto di valentina e Angela che creva amiche.

Ultimo aggiornamento: 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA