25 Aprile 2021

di Valeria Arnaldi

(Lettura 3 minuti)







Daniela Martani, in studio a Domenica Live: «Non ho mai detto di essere no vax». Uscita dall’Isola dei Famosi, Martani, nel salotto tv di Barbara D’Urso, affronta le molte accuse e polemiche legate alla sua esperienza da naufraga.

I temi sono tanti. E il dibattito in studio con molti ospiti si fa acceso. Si comincia dai problemi legati alla sua scelta di essere vegana. Martani ribadisce: «Sono vegana per una questione etica, è una scelta di vita, non un capriccio».

Poi, commenta in modo duro il comportamento degli altri compagni di reality: «Sapevano che io sarei andata fuori, hanno giocato su questa cosa, come fanno ora con Vera, come hanno fatto con Fariba. Sono un clan».

E ancora: «Il problema vero sull'Isola è stata l'aggressività del gruppetto».

Negazionismo

Ad animare il dibattito, però, sono presto le accuse di negazionismo.

L’ex naufraga sostiene di non essere mai stata negazionista e no vax, ricorda anche di aver avuto casi di Covid in famiglia. Vladimir Luxuria, però non ci sta: «Non volevo toccare l’argomento ma tu una volta mi ha chiesto, qui dietro, di fare una foto senza mascherina. Io ho detto che l’avrei fatta solo con la mascherina e tu non l’hai più voluta, volevi portarmi dalla tua parte».

Barbara D’Urso mostra un video di Striscia la Notizia, in cui parlando di negazionismo, vengono riproposte alcune dichiarazioni di Daniela Martani che si è rifiutata in più contesti di indossare la mascherina ed è arrivata perfino a minacciare di denunciare chi le chiedeva di indossare la mascherina per salire su un volo ma ha accettato di sottoporsi ai tamponi per partecipare al reality.

Daniela Martani replica: «Non troverete mai una dichiarazione in cui dico di essere no vax. No vax è stata una notizia falsa. Io non l’ho mai detto. In luoghi chiusi la mascherina la indosso, all’aperto da sola... ».

E in studio Luxuria afferma: «Negazionista del negazionismo».

Si torna a parlare del reality e delle sue dichiarazioni su Gilles Rocca. Gli opinionisti ricordano che lei ha paragonato la sua aggressività a ricordi del passato.

Martani dice: «Molte cose non si vedono davanti alle telecamere. Lui risponde sempre male. Io ho avuto un padre che era aggressivo con noi, in casa, ne abbiamo sofferto tanto, ma non ho mai parlato di violenza. Il problema di Gilles lo stanno riscontrando anche altri sull’Isola. Il verso del cane a Fariba non si fa».

Nel corso dell’incontro, Daniela Martani invita un saluto ad altri ex naufraghi e in particolare a Beppe Braida, sottolineando che le condizioni di salute dei genitori, per le quali ha deciso di lasciare l’Isola sono migliorate.