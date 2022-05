Mercoledì 18 Maggio 2022, 14:35

All’Isola dei Famosi 2022 un’amicizia sembra essere arrivata già al capolinea: si tratta di Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis. Qualcosa tra i due non è andato come sperato e i due sono arrivati alla rottura definitiva. ma il web non la prende benissimo.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

