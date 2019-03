"Il processo", al via le riprese della serie prossimamente su Canale 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziate le riprese de “Il processo”, nuova serie prossimamente in onda su Canale 5, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna.La fiction, prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova, è un legal thriller in 8 episodi per 4 prime serate creata da Alessandro Fabbri (Il ragazzo invisibile, In Treatment, 1992, 1993) in collaborazione con Laura Colella e Enrico Audenino.Diretta da Stefano Lodovichi (già regista de Il cacciatore, In fondo al bosco), vanta nel cast anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Euridice Axen e con la partecipazione straordinaria di Tommaso Ragno e Roberto Herlitzka.Ambientata nella città di Mantova, “Il processo” racconta di un coro di personaggi che gravitano intorno ad un unico, drammatico evento: l’omicidio brutale di Angelica, una diciassettenne coinvolta in affari più grandi di lei.La PM Elena Guerra (Vittoria Puccini), che scopre di essere indissolubilmente legata alla vittima; Ruggero Barone (Francesco Scianna), avvocato rampante per cui il processo rappresenta l’occasione della vita; Linda Monaco (Camilla Filippi), unica gelida imputata che si proclama innocente… tutti camminano in bilico, perennemente sul filo di un rasoio: quello di un processo il cui esito deciderà il nuovo corso della vita di ciascuno.