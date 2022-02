Il Cantante Mascherato, la gaffe di Milly Carlucci che potrebbe mettere a "rischio" il programma: svelata l'identità di un vip?

È partito Il Cantante Mascherato e già la prima maschera è fuori dal game. Dietro Gallina nello show di Milly Carlucci c'era Fiordaliso, che è stata mandata in spareggio da Arisa, nuova giudice del programma della Rai ed esce molto amareggiata. I giudici l'hanno indovinata dopo che la concorrente aveva fornito anche alcune informazioni sull'essere empatica e sull'essere un'artista. Tra i giudici (Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti) solo la cantante di Ero romantica aveva indovinato il nome della concorrente.

E fin qui tutto normale ma a far tremare la redazione è stato uno scivolone fatto dalla conduttrice che rischia di mettere a repentaglio tutto il lavoro fatto dalla produzione. La Carlucci potrebbe aver rivelato chi si cela dietro le vesti di Aquila.

Cosa è successo

Nel finale di serata Milly ha chiesto a tutti i giurati quale maschera volevano far togliere e nonostante Aquila non fosse a rischio eliminazione Caterina Balivo si è detta convinta che sotto quel costume ci fosse Alba Parietti. A questo punto la conduttrice mentre stava invitando i tecnici a spegnere le luci si è fatta sfuggire una frase: «Alba si spegne, cioè volevo dire Aquila». Una gaffe di quelle che non succedono mai a professionisti come Milly Carlucci. Eppure è accaduto, ora ci resta da capire se sia stata dovuta solo a una suggestione visto che poco prima la Balivo aveva fatto il nome di Alba (più volte) oppure è un lapsus rivelatore? In realtà il travestimento sembra abbastanza chiaro fin dai primi indizi: dal ballo in maschera dato per i 50 anni alla sincerità a ogni costo fino al portamento e al tono di voce.

Il prossimo appuntamento

Alla prossima puntata, quella di venerdì 19 febbraio, sarà proprio l'Aquila ad affrontare lo spareggio con il Pesciolino Rosso e forse potremo scoprire davvero chi c'è sotto il costume del rapace.