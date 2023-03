Il Cantante Mascherato, da domani Milly Carlucci torna su Rai1: maschere e concorrenti. Gli indizi e le anticipazioni (ci sarà anche De Sica)

Torna domani in tv, sabato 18 marzo, Il Cantante Mascherato. Lo show condotto da Milly Carlucci, alla sua quarta stagione, si preannuncia piena di sorprese, tra ospiti famosi e colpi di scena. La prima novità del programma riguarda il palinsesto: la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo – anziché il venerdì, come era per le precedenti edizioni – alle 21.25 su Rai1, nella stessa fascia oraria di Amici, il talent show di Maria De Filippi. La rai continua la sua "sfida" a Mediaset puntando tutto su Milly Carlucci. «Fino a pochi anni fa, il sabato di Rai1 – ha spiegato in conferenza stampa il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta – era dedicato ad un altro genere. Ora è tornato l'intrattenimento sano e splendente, non solo per i numeri. Questo formato è adatto a tutta la famiglia, anche ai giovanissimi che raramente sono davanti alla tv il venerdì o il sabato sera, perché muove le corde di tanti sentimenti».

Il Cantante Mascherato, le novità della 4a edizione

Poi la giuria, che da quattro passa a cinque componenti, costituita dagli investigatori Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, con le new entry Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Coreografie a cura di Simone Di Pasquale e Matteo Addino. Ispettrici di sala Sara Di Vaira e Rossella Erra. A gareggiare ci saranno 12 personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro maschere spettacolari «Siccome siamo al sabato sera e abbiamo allungato la durata, abbiamo introdotto il mascherato per una notte, che sarà dentro un cuore, dove potranno esserci una, due, tre, quattro persone», ha aggiunto Carlucci. «Questo è un luogo - per la padrona di casa - in cui in qualche parte si può mentire, ci si può inventare un modo di parlare o di cantare». Quest'anno le maschere dietro cui si celeranno i volti noti dello spettacolo, saranno: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ad essi si aggiungerà in ciascuna puntata “Il Cantante Mascherato per una notte”, la cui identità sarà svelata nel corso della stessa sera. Qualche indizio per scoprire chi sono i personaggi mascherati di questa quarta edizione. «Tutti insieme hanno girato 354 film e 128 fiction – rivela Milly Carlucci – hanno fatto 9 festival di Sanremo, 276 programmi televisivi, 71 spettacoli teatrali, 26 libri, 74 dischi e vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento»

Le barzellette di Iva Zanicchi

Quest'anno inoltre ci saranno le barzellette di Iva Zanicchi, due per ogni puntata, una per i bambini in prima serata, la seconda più “hard” in seconda serata. «Ma canterò anche, me lo ha promesso Milly», ha detto Zanicchi. Poi l'artista ha rassicurato Stefano Coletta: «Non ti darò problemi. Nella prima puntata reciterò in latino l'Ave Maria (e lo fa seduta stante ricordando che da bambina «tutte le preghiere erano in latino, le sapevo tutte»).

«Nella prima puntata – anticipa la conduttrice – ci sarà la una coppia a sorpresa tra Gigi D'Alessio e LdA, Al Bano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi, Stefania e Amanda Sandrelli, Alessandro e Leo Gassman».