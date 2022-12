Herbie-Il super maggiolino, stasera in tv su Rai 2 il remake con Lindsay Lohan: cast e trama del film

Stasera in tv, 13 dicembre, su Rai 2 alle 21.20 va in onda Herbie - Il super maggiolino. Una giovanissima Lindsay Lohan alle prese con il quinto film con il Maggiolino della Disney. Dopo essere stato fuori dalle corse per un po’, Herbie viene salvato dalla demolizione da una ragazza appassionata di corse automobilistiche. Insieme a un suo amico la ragazza farà correre Herbie di nuovo.

Herbie - Il super maggiolino, stasera in tv

La trama - Per il diploma, Maggie Peyton e suo padre, campione NASCAR, vanno insieme in un deposito di rottami, Maggie si innamora a prima vista di un modello sportivo, ma un maggiolino Volkswagen fa di tutto per attirare la sua attenzione. La ragazza, senza quasi rendersene conto, finisce per scegliere proprio il maggiolino. Che, ben presto, si dimostrerà molto più di una semplice automobile.

Cast

La regia è di Angela Robinson. Il cast è composto da Matt Dillon, Lindsay Lohan, Michael Keaton, Breckin Meyer, Justin Long, Cheryl Hines, Jimmi Simpson, Jill Ritchie, Thomas Lennon, Jeremy Roberts, Peter Pasco, Mario Larraza, Patrick Cranshaw, Scoot McNairy, Dale Earnhardt Jr., Lauryn Garrett, Bruno Gioiello, Alanna Ubach, Rusty Wallace, Jeff Lam, Jim Cody Williams, Erik Rusnak.