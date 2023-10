Halloween, cosa vedere in tv: dal Corvo all'Esorcista fino agli incubi di ​Shyamalan

Mancano poche ore alla notte più mostruosa dell’anno e la televisione si organizza per “terrorizzare” i suoi telespettatori con cult da brividi e spaventose novità. Complice Giove che per festeggiare Halloween ha indossato per queste ore una “maschera” terribile: sulla sua superficie è infatti apparso un volto umano mostruoso, disegnato da nubi vorticose proprio lungo la linea che separa la zona del pianeta illuminata dal Sole da quella in ombra.

La caduta della Casa Usher

Chiusi in casa, perché anche il cielo è inquietante, ecco come alimentari incubi. Su Netflix propongono la serie da otto episodi La caduta della Casa Usher di Mike Flanagan: un Edgar Allan Poe modernizzato da uno degli autori horror più chic del momento, legato a filo doppio alla serialità da anni e anni. Sempre su Netflix il film Sorella morte di Paco Plaza, attualmente considerato il re dell’horror spagnolo.

Totally Killer

Telecomando alla mano, ecco Piccoli brividi - la serie (Disney Plus): nel tranquillo paesino in riva al mare di Port Lawrence cinque ragazzi libereranno accidentalmente forze soprannaturali. Isaiah, Margot, James, Isabella e Lucas dovranno collaborare per trovare un modo per fermarle. Ma nel mentre scopriranno gli oscuri segreti dei loro genitori. E tutti portano alla morte di un ragazzo di nome Harold Biddle... Su Prime Video, in programma Totally Killer: quando il killer delle sedicenni, dopo la carneficina, torna per reclamare un’altra vittima, la diciassettenne Jamie viaggia accidentalmente indietro nel tempo fino al 1987, determinata a bloccare l’assassino. E le donne da vittime si fanno carnefici.

Cimitero vivente - La serie

Viaggio nell’horror con Cimitero vivente - La serie su Paramount +, tratta da libro di Stephen King: il giovane Jud Crandall (Jackson White) sogna di lasciarsi alle spalle la cittadina natale di Ludlow, ma presto scopre oscuri segreti sepolti ed è costretto ad affrontare un’oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato al paese. Chili tv torna alle origini con Friedkin Uncut – Un diavolo di regista, ritratto dell’autore del film a oggi ancora più spaventoso: L’esorcista.

Bussano alla porta

Ricco il menu di proposte terrificanti di Sky: un pacchetto da brividi, su Sky Cinema Halloween, fino a martedì 31 ottobre, sul canale 303 di Sky e su NOW con oltre 70 titoli “da paura” che spaziano dalle avventure oscure, a film o serie per tutta la famiglia. Si comincia dal top “Bussano alla porta” (in streaming su NOW) dell’indiano Shyamalan, tratto dal romanzo La casa alla fine del mondo di Paul Tremblay. Horror-thriller da maestro: una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da un gruppo di persone armate che chiede loro di fare una scelta impensabile per evitare la fine del mondo.

Halloween Ends

Sempre su Sky, in prima tv, Halloween Ends, ultimo capitolo della popolare serie.

Scream VI

Immancabile il sesto capitolo della saga horror Scream VI con Melissa Barrera, Jenna Ortega e Courteney Cox: i quattro protagonisti, dopo essere sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, si lasciano alle spalle Woodsboro e voltano pagina a New York. Ma l’incubo, naturalmente, non è finito. Se non basta, il fanta-thriller rivelazione sull’intelligenza artificiale M3Gan: una bambola a grandezza naturale in grado di ascoltare e imparare. Ma la bambola e la trama prendono ben presto risvolti decisamente inquietanti.

Il Corvo – The Crown

Per i nostalgici, il cult super dark degli anni 90 che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee, attore protagonista che è morto durante le riprese a causa di un colpo accidentale di arma da fuoco: Il Corvo – The Crown in cui Lee interpreta Eric Draven, musicista rock tormentato che torna dalla morte per vendicare la sua uccisione e quella della fidanzata. E per chiudere il cerchio anche il film sulle origini del vampiro più famoso, fra storia e leggenda, Dracula Untold.

Ghostbusters – Acchiappafantasmi

Si esce dal tunnel “nero” di Sky solo selezionando le proposte per la famiglia: Ghostbusters – Acchiappafantasmi con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis; l’avventura da brivido nel primo capito della saga La Mummia con il premio Oscar 2023 Brendan Fraser e la commedia fantastica sul fantasma-bambino, Casper con Christina Ricci e Bill Pulman.

Voci notturne

Sulla Rai, le Teche Rai riportano su RaiPlay (https://www.raiplay.it/programmi/vocinotturne) la miniserie cult Voci notturne, originale thriller ideato e scritto appositamente per la televisione dal maestro Pupi Avati.