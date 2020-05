Hagen Mills spara alla compagna e poi si uccide: l'attore aveva 29 anni

Hagen Mills, 29 anni, è morto oggi suicida. Tragedia in Kentucky, negli Stati Uniti. Il protagonista della vocenda è l'attore, noto per aver avuto un ruolo in Baskets, serie televisiva statunitense con protagonista Zach Galifianakis, in onda dal 2016 al 2019 che racconta la storia di Chip Baskets e il suo sogno di diventare un clown professionista. Precedentemente Mills ha avuto piccole parti in alcuni cortometraggi.



La dinamica. Il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Kentucky. Secondo gli inquirenti si tratta di un caso di tentato omicidio-suicidio. Mills aveva tentato anche di uccidere la compagna Erica Price, sparandole. La coppia ha una figlia di quattro anni, rimasta fortunatamente illesa. La donna, invece, ha riportato diverse ferite. Sempre secondo le prime ricostruzioni, prima che la Price ritornasse a casa, Mills aveva trattenuto la madre di lei e la bimba, poi al suo ritorno ha cominciato a sparare.



Actor Hagen Mills Dead in Alleged Murder-Suicide Attempt https://t.co/CrPSAuRHVX — TMZ (@TMZ) May 20, 2020

