Ben Stiller annuncia su Twitter la scomparsa del padre Jerry, anch'egli attore: «Ti voglio bene, papà»

«Mi addolora annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. È stato un grande padre e nonno, e marito devoto di Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene, papà«. L'attore Ben Stiller ha annunciato così, su Twitter, la scomparsa del padre, anch'egli attore. In diverse pellicole ha recitato con il figlio. Gerald Isaac Stiller, detto Jerry, classe 1927, l'8 giugno prossimo avrebbe compiuto 93 anni. Nato nel quartiere di Brooklyn a New York, Jerry Stiller era nipote di ebrei austriaci dal lato paterno e di ebrei russi da quello materno, in entrambi i casi emigrati negli States. L'attore e comico nel 1954 sposò la collega attrice Anne Meara che è scomparsa cinque anni fa.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

