E' morto a 91 anni in seguito ad un malore che lo ha colpito nella sua abitazione l'attore ternano Franceschino Valli. Lo storico attore ha scritto la storia del tetaro dialettale ternano e solo con “Lu Paciarello de Boccaporco” Franceschino Valli e il suo gruppo teatrale nel tempo sono andati in scenaben 970 voltee, forse un record mondiale. Nle dicembre del 2016 la giornata d’addio al teatro di Franceschino Valli, sempre con “Lu paciarellu de Boccaporcu”. La nuova compagnia teatro città di Terni gli ha dedicato due serate al teatro Secci che hanno visto il tutto esaurito con due spettacoli. Alla fine un premio ad una carriera lunghissima che ne hanno fatto uno dei peronaggi più seguiti e apprezzati dal dopo guerra ad oggi in cittàI funerali si terranno mercoledì alle ore 14.45 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, in viale Curio Dentato a Terni.