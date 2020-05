Beautiful, morto Fred Willard a 86 anni: l'attore interpretava John Forrester nella soap

Beautiful, addio a John Forrester, ovvero l'attore e umorista Fred Willard, morto a 86 anni: lavorò nella celeberrima soap opera dall'ottobre del 2014 al giugno del 2015. Lo rivela il sito Tmz, riportando le parole della figlia del veterano attore comico: «Mio padre è morto in pace la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni - ha dichiarato - Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici tutti fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto. Ci mancherà per sempre».

In lutto anche il cast della serie cult Modern Family nella quale aveva interpretato il ruolo di Frank, padre del protagonista Phil Dunphy.

It is with a heavy heart that I share the news my father passed away very peacefully last night at the fantastic age of 86 years old. He kept moving, working and making us happy until the very end.We loved him so very much!

We will miss him forever.

— Hope Willard (@Mulbytime7) May 16, 2020