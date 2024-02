Grande Fratello «si ferma per un anno, al suo posto torna “ufficialmente” La Talpa»: chi lo condurrà? L'ultima indiscrezione

Sono anni che i fan si chiedono quando tornerà La Talpa in tv, e pare proprio sia arrivato il momento per loro di tirare un ospiro di sollievo. Dopo 15 anni di stop la stagione televisiva 2024-2025 potrebbe essere quella giusta per il ritorno sul piccolo schermo del reality show. Anche Paola Perego si è espressa molte volte in merito ad un possibile comeback del programma e si è detta pronta a condurlo nuovamente.

La Talpa al posto del Gf?

Proprio ieri, venerdì 16 febbraio, nel corso di una diretta a Casa SDL, Gabriele Parpiglia ha dato la notizia per certa, assicurando che La Talpa tornerà in onda da settembre su Canale 5.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

E dar supporto all'indiscrezione le parole che l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi disse il mese scorso durante una conferenza stampa

«La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria».

Chi condurrà

Riguardo il nome del possibile conduttore del reality, già nei mesi scorsi erano circolate diverse indiscrezioni. Qualche mese fa, infatti, si ipotizzava che a ricoprire questo ruolo potesse essere Silvia Toffanin. Tra i vari nomi circolati, poi, erano spuntati anche quelli di Gerry Scotti, Simona Ventura e di Vladimir Luxuria. Difficile però sia affidata a quest'ultima in quanto Vladimir sarà già conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024 che partirà il prossimo aprile.