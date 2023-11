Grande Fratello, l'inquietante video postato dallo zio di Giuseppe Garibaldi: Beatrice Luzzi è in una bara. Scoppia l'ira del web

Su Twitter (ops X) in queste ore è finito nei trend un video-montaggio terrificante postato dallo zio di Giuseppe Garibaldi in cui si vede Beatrice Luzzi in una bara. Il video è stato caricato (e sponsorizzato) nel giorno di Halloween e si mostrano inziialmente delle bare vuote e in una poi c'è Beatrice e alla fine si vede Giuseppe che saluta.

Grande Fratello, lo scioccante video diello zio di Garibaldi

Il reel ha fatto iol giro del web scatenando l'indignazione degli utenti che chiedono a gran voce che venga rimosso.

questa storia sponsorizzata dello zio di garibaldi ,…… bealuzzi you in danger girl 😭 pic.twitter.com/2IQPaxxz3Q — MANILITE (@karmapula) November 6, 2023

«È gravissimo questo va punito immediatamente» e ancora «la famiglia di Beatrice deve denunciare». «Un poco di vergogna e schifo, no? Pessima figura che fa fare a suo nipote!»

ragazzi e' gravissimo

QUESTO VA PUNITO PESANTEMENTE



domenico.mezzatesta.927



SEGNALATELO



#grandefratello pic.twitter.com/2gr0kwmmfE — justVelvetRope ⬛️ 🔜 (@baboonjazzsoon) November 6, 2023

Non solo, lo zio del bidello calabrese, da quando Giuseppe ha fatto ingresso nella casa non fa altro che supportarlo portando «avanti il suo nome» in tutta Italia e Europa.