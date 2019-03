Grande Fratello, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti della prossima edizione

Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi saranno gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello. L'annuncio ieri, nel corso di "Non è la D'Urso", dopo un simpatico siparietto fra i due. La padrona di casa Barbara D'Urso ha annunciato che Malgioglio e la Zanicchi saranno sue spalle nella conduzione del Grande Fratello, giunto ormai alla sua sedicesima edizione nella versione dedicata ai non vip.

Cominciano intanto ad emergere le prime indiscrezioni sui concorrenti. Molti, pur non essendo propriamente dei personaggi famosi, sono spesso ospiti dei salottini pomeridiani della D'Urso. I primi nomi trapelati sono quelli di Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto), Fabrizia De André (nipote del cantautore) e Mila Suarez (ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island).



