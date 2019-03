Grande Fratello, Matteo Gentile e Alessia Prete si sono lasciati: «Sbagli dettati dalla rabbia e dalla delusione»

E’ finita la storia d’amore, nata fra le mura della casa del Grande Fratello edizione 2018, fra Matteo Gentile e Alessia Prete. I due si sono conosciuti e fidanzati all’interno della casa di Cinecittà e poi hanno continuato la relazione fuori dal reality Mediaset: dopo un periodo di crisi è la stessa Alessia a dare l’annuncio dal suo profilo Instagram.



Sulle stories del suo profilo social ha scritto un messaggio ai suoi follower per comunicare la decisione: «Buongiorno a tutti, dopo giorni di caos io e Matteo abbiamo avuto un confronto – si legge su Instagram - Nell’ultimo mese abbiamo fatto entrambi degli sbagli dettati dalla rabbia e dalla delusione. Purtroppo in preda all’istinto abbiamo causato tutto questo caos mediatico. Questo ci è dispiaciuto tantissimo ma evidenzia un grande problema di comunicazione di base fra di noi. Qualche giorno fa ci siamo affrontati senza filtri e siamo giunti alla conclusione che vediamo le cose più importanti della vita in maniera differente. Non possiamo continuare a farci del male, perciò abbiamo deciso di mettere un punto felice alla nostra storia, in ricordo di tutti i momenti straordinari passati insieme. Vi ringraziamo di cuore per tutto l’affetto e l’amore che ci avete dimostrato, siete stati fenomenali. Tanti bei ricorsi li porteremo nel cuore grazie a ogni singolo giorno che ci avete dedicato. Questo è il nostro punto felice. Vi abbracciamo forte. Alessio e Matteo».

Ultimo aggiornamento: 17:13

