Grande Fratello, ascolti in calo: Mediaset corre ai ripari. Ritorno al trash? Arrivano tre nuovi inquilini: uno è un ex di Temptation Island

Ascolti (ancora) in caduta libera al Grande Fratello. Ci ha provato la produzione a "ripulire" dal trash (scusi Pier Silvio Berlusconi sappiamo che questo termine non le piace ma perché lei stesso ha dichiarato che «Spesso (questo termine ndr), infatti, è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che, se fatta bene, sa essere autenticamente popolare», ma era il più calzante) ma ora sembra sia arrivato il momento di fare dietro front. Almeno in parte.

Grande Fratello, ritorno al trash?

Ora con dati di share alla mano è il momento di prendere una decisione e la produzione l'ha presa: 3 nuovi ingressi. Saranno Jill Cooper, Giampiero Mughini e anche Mirko Brunetti (secondo quanto dice Tv Blog), protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island a varcare la porta rossa lunedì 16 ottobre.

La decisione (probabile) di Mediaset

Messo e non concesso che l'indiscrezione sia vera, pare proprio che ora il reality condotto da Alfonso Signorini per "riprendersi" cominci a puntare (di nuovo) su personaggi che, al di là delle capacità di creare dinamiche interne o meno, abbiano siuramente la capacità di creare dinamiche con l'esterno con (possibili) via vai di ex che vorranno sicuramente chiarimenti con gli inquilini.

Chi è Mirko Brunetti

Ricordiamo infatti che Mirko Brunetti ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island assieme alla allora fidanzata Perla Vatiero. La coppia è scoppiata nel programma. Lui ha cominciato uan storia con la tentatrice Greta Rossetti con tanto di tatuaggio), lei con il single Igor Zetti.