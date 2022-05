Francesca Neri, le rivelazioni a Ti Sento: «Ho detto no due volte a Sanremo, la prima a Pippo Baudo»

Francesca Neri ha detto no a Sanremo per ben due volte. La prima giovanissima a Pippo Baudo. Si confessa da Pierluigi Diaco a Ti Sento l'attrice romana in un'intervista che andrà inonda questa sera alle 23.40 su Rai2. «Se in questo momento fosse all’ascolto il Direttore Artistico di Sanremo Amadeus e ti chiedesse per la prossima edizione di fare una serata, prenderesti in considerazione la proposta?».

Francesca Neri, le rivelazioni a Ti Sento

Francesca non si tira indietro: «Mi fa ridere perché in passato me l’hanno proposto più volte». Chi? «Pippo Baudo quand’ero proprio giovanissima e avevo appena fatto ‘L’età di Lulù’… Ho detto no… Poi va be’ insomma, un’altra volta e ho detto no». Ma non ha voluto rivelare da chi le sia arrivata questa seconda proposta che ha declinato, nonostante Diaco incalzasse «Fazio? Carlo Conti? Mike Buongiorno?». Ma la moglie di Claudio Amendola non ha voluto aggiungere nessun nome: «No. Non voglio». Ha poi specificato: «A Baudo ho detto no però ne abbiamo parlato…. Ha capito… Sì però è chiaro che ci sono delle cose che io non potrei fare, che non avrei saputo fare. A Sanremo ho detto di no perché avevo appena iniziato a fare l’attrice, per me non esisteva, non mi sentivo all’altezza, che cosa andavo a fare?»

Il rapporto con la natura

Nel corso dell’intervista – in onda che andrà in onda stasera - l'attrice ha raccontato anche i suoi ricordi di bambina, quando seguiva il padre zootecnico nelle malghe di montagna. Parlando di mucche ha raccontato: «Io le conosco molto bene, le so mungere, da bambina ero Heidi!... perché da bambina andavamo in queste malghe, mio padre faceva questo mestiere per cui è capitato tante volte che vai lì e questi signori che mungevano le vacche e tu ti bevevi questo latte meraviglioso, questa panna, queste cose… Per cui c’eravamo io e mio fratello, due bambini, dicevano ‘impara, fai questa cosa’ per cui sì, ho munto una vacca…che non è una cosa sessuale…. Però mi son resa conto mentre la dicevo, che non avevo mai detto prima questa frase. Sì, ho munto una vacca, è meraviglioso»