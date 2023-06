Domenica 18 Giugno 2023, 09:06

Da domani inizia la rivoluzione Tg1. Si parte con Tg1 Mattina estate, contenitore che darà il buongiorno ai telespettatori di Rai1 tra notizie, approfondimenti, rubriche e interviste. Dopo la consueta rassegna stampa delle ore 6.30, inizierà Tg1 Mattina estate: «La prima parte della trasmissione, dalle 7.30 alle 8.30, sarà prettamente informativa» - spiega Giorgia Cardinaletti, scelta dal nuovo direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci come prima conduttrice del nuovo programma della rete ammiraglia della tv pubblica. «Ci saranno approfondimenti sui temi del giorno, con ospiti e inviati, per stare sull'attualità e per fornire la rigorosa informazione del Tg1 a chi si sta preparando per uscire e andare a lavorare».

L'OSPITE

Nella puntata di domani spazio all'intervista al numero uno di Twitter e Tesla Elon Musk, l'imprenditore che nei giorni scorsi a Roma ha fatto visita a Palazzo Chigi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La vera novità del contenitore di Rai1 arriverà a partire dalle 8.30 con una sorta di colazione insieme a personaggi provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, dell'intrattenimento, ma anche dell'imprenditoria e della moda. Si parte con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, che da tempo al Tg1 annuncia tutte le notizie legate alla kermesse canora che tornerà a febbraio 2024.

«L'idea - racconta Cardinaletti, volto nuovo del Tg1, di cui da circa un anno conduce l'edizione serale delle 20 - è di realizzare interviste non necessariamente slegate dall'attualità, penso per esempio a Italia loves Romagna, il concerto-evento benefico che sabato prossimo si terrà a Campovolo (Reggio Emilia) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo poco più di un mese fa. Sarà comunque una chiacchierata informale di buongiorno in cui si parlerà della carriera dell'ospite e delle sue abitudini mattutine».

Nel corso della prima settimana di messa in onda è previsto anche un "caffè speciale, con sorpresa", insieme al cantante Gigi D'Alessio. Tra le novità ci sarà anche una rubrica satirica affidata al vignettista Osho, nome d'arte del romano Federico Palmaroli, a cui spetterà il compito di raccontare a modo suo - quindi con ironia e sagacia - il fatto del giorno.

LA ROTAZIONE

Giorgia Cardinaletti sarà alla guida di Tg1 Mattina per circa un mese; poi via alla rotazione con gli altri giornalisti della squadra del Tg1 per il resto dell'estate: «Questo programma, realizzato in collaborazione con i colleghi del daytime, nasce per offrire al pubblico uno spazio fresco, dal sapore estivo, anche se restano gli elementi rigorosi del nostro telegiornale, dalle notizie all'autorevolezza della testata». Tg1 Mattina, che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e sarà intervallato dalle varie edizioni del Tg1 (6.30, 7, 7.30, 8, 8.30), si concluderà alle 9, quando la linea passerà a Unomattina estate, quest'anno condotto da un trio inedito formato da Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo.

E in autunno cosa succederà in questa fascia di palinsesto? Cardinaletti, classe 1987, non si sbilancia e si dice concentrata solo sul presente. Quindi conclude con un sorriso: «Quando facevo su Rai1 la rassegna stampa mi svegliavo, come tutti i miei colleghi del Tg1, alle 3.15 del mattino per leggere i quotidiani; da lunedì con Tg1 Mattina estate potrò invece spostare la sveglia di mezz'ora. Ma resto sempre una nottambula».