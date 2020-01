Gf Vip, Valeria Marini torna nella casa da concorrente: «Ma non so quanto resterò»

Valeria Marini torna da concorrente nella Casa del 'Gf Vip'. È quanto rivela all'Adnkronos la showgirl a poche ore dall'inizio del programma. La Marini si dice pronta ad 'affrontare il brancò e cioè i concorrenti che la scorsa volta in cui entrò nella Casa per confrontarsi con Rita Rusic «mi hanno offesa e insultata senza motivo», aggiunge. «Io avrei avuto un flirt con Zequila? Ma quando mai!», tiene a sottolineare raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa: «Ricordo che durante una delle feste del Cinema di Roma dove c'ero anche io arrivò Kevin Costner per incontrare il pubblico. Ad un certo punto una signora chiese di fare una foto con Kevin e Zequila le disse: 'Ma signora vuole farsi una foto con Costner quando ha qui il suo sosia, cioè è uno che se la canta e se la suonà», prosegue scoppiando in una risata la Marini.

E anche su Antonella Elia la showgirl non ci va leggera: «Lei piange ma le sue sono lacrime di coccodrillo, da una parte fa la vittima e dall'altra aggredisce gli altri. È il suo carattere. Il suo 'mestierè è quello di offendere le altre donne! Capisco che ha le sue fragilità ma non le supera aggredendo tutti. Chi partecipa al 'Gf Vip' ha una grande responsabilità -continua- si deve ricordare che ha un microfono addosso e che viene guardato da milioni di telespettatori. Bisogna avere rispetto delle donne, non è più ammissibile questa cattiveria (di Antonella Elia, ndr).

Che esempio dai al pubblico a casa?». Per quanto riguarda la sua permanenza nella Casa «da concorrente» la Marini si limita a dire: «Dormirò lì ma non posso dire per quanto tempo ci resterò». Come farai a convivere con Rita Rusic? «Non ho più niente da dirle -si limita a rispondere la showgirl- ieri Vittorio (Cecchi Gori, ndr) durante la puntata di 'Live non è la D'Ursò si è sottoposto alla macchina della verità e ha confermato tutto quello che avevo detto perciò mi pare ormai chiaro chi è dalla parte della ragione e chi del torto», conclude.



