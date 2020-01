Gf Vip, Antonio Zequila: «Valeria Marini? La conosco in tutti i sensi». Bufera sul web

Al Grande Fratello Vip 2020 i panni sporchi si lavano in pubblico e Antonio Zequila è esperto di biancheria. Dopo la brutta caduta di stile nei confronti di Valeria Marini, un altro gesto poco cavalleresco ha caratterizzato il percorso di "Er Mutanda". Nella diretta di ieri sera, Zequila ha lasciato intendere di aver avuto rapporti intimi con la showgirl. Non solo ha reso pubblico il flirt, ma avrebbe anche "sputato nel piatto dove ha mangiato", considerato che solo una settimana fa ha definito "un cesso" la sua presunta vecchia conquista.

Valeria Marini è entrata nella casa più spiata d'Italia per avere un confronto con Rita Rusic, ma subito dopo è stata criticata dagli altri inquilini, che hanno fatto commenti poco lusinghieri sul suo aspetto fisico. Zequila, in particolare, è stato preso di mira sui social e sui giornali per le sue parole offensive. Quando gli è stato fatto notare, e dopo aver visto un'intervista in cui Valeria Marini fa capire di conoscerlo a malapena, sorprende tutti con uno scoop: «La conosco in tutti i sensi».

A quel punto l'opinionista Wanda Nara ha chiesto conferma e il 56enne non ha esitato: «È vero, c'è stato un flirt in gioventù». Questa rivelazione ha scatenato gli utenti dei social, che hanno sottolineato la sua scarsa galanteria. E non è stato l'unico momento imbarazzante. Anche Federico Rossi del duo Benji e Fede si è trovato a difendere la fidanzata Paola Di Benedetto giudicando sessiste le battute di Zequila.

L'ex Madre Natura di "Ciao Darwin" aveva partecipato ad una sfilata di burlesque indossando degli abiti provocanti, ma - a detta di Zequila - si era "spogliata troppo poco". «Ma come? Lo fanno vedere quelle di cinquant'anni e non tu che ne hai 20». «Antonio è incommentabile. Togliersi la minigonna per alzare il punteggio? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza», ha commentato su Twitter il cantante.

