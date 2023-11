Pupo contro il GFVip: «Facevo l'opinionista ma mi faceva schifo». La reazione degli ex concorrenti alle sue parole

Martedì 28 Novembre 2023, 08:46

Pupo è uno dei cantanti più iconici della canzone italiana, ma anche un personaggio televisivo controverso: lo ha dimostrato sulle sue recenti dichiarazioni sul GF Vip, che non hanno affatto tardato a scatenargli addosso una serie di polemiche. Il motivo? L'ex opinionista si è lasciato andare un po' troppo sinceramente su quell'esperienza, dicendone una che per chi in quel Grande Fratello c'era è decisamente troppo grossa. Ma cosa avrà mai dichiarato Pupo? E chi tra gli ex concorrenti del reality show di Casa Mediaset se la sarà presa?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



Tommaso Zorzi rivela un segreto su Marco Mengoni: le sue parole sul cantante spiazzano tutti