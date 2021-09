Gf Vip, Sonia Bruganelli su Raffaella Fico: «Ha lanciato una bomba. Da lei mi aspetto grandi cose»

Giovedì 16 Settembre 2021, 18:13

È partito lunedì 13 in seconda serata il Gf Vip e già non si parla d'altro. Un cast «variegato» voluto fortemente dal conduttore Alfonso Signorini, che dopo l'edizione dello scorso anno durata 169 giorni (la più lunga della storia), ha cambiato squadra; al suo fianco due opinioniste (già in lite tra loro) di tutto rispetto: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tra i partecipanti entrati lunedì sera nella casa (gli altri arriveranno domani) non è certo passato inosservato l'ingresso di Raffaella Fico, vuoi per l'abito (se di abito si può parlare) scelto dalla showgirl, vuoi per la discussione subito avuta con Soleil Sorge che l'ha votata per le nomination con tanto di insulto (in americano of course), ma da giorni non si parla d'altro. La bella napoletana è alla sua seconda volta nella casa, la prima era entrata da Nip, poi a distanza di 13 anni ecco l'ingresso con tanto di corpo di ballo da Vip.

Gf Vip, Raffaella Fico e la frecciatina a Balotelli

Al suo primo giorno nella casa più spiata d'Italia la Fico è tornata a parlare di Mario Balotelli, il padre della figlia Pia contro il quale ha dovuto intraprendere una lunghissima battaglia legale per il riconoscimento della paternità. Ancora a oggi i rapporti tra la modella e il calciatore sembrano non essere ottimi e Raffaella ne approfitta per lanciare la sua frecciatina a Mario appena entrata nella casa. «Lui è stato il grande amore, e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più». Dal canto suo il calciatore che l'attaccante lo fa di professione non è certo stare a sentire ma è passato al contrattacco. «Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie!». Un teatrino a cui ormai i due ex fidanzati ci hanno abituato e che forse la Fico stessa potrebbe usare nella casa del Gf per portare l'attenzione su di sè.

Sonia Bruganelli, ecco cosa pensa della Fico

A parlare di lei ora è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis da Casa Chi. Alla domanda se la showgirl possa aver usato la storia di Balotelli per acquisirne qualche beneficio la pungente opinionista non ha esitato a rispondere. «Beh sicuramente questa storia ha giovato a lei» e poi aggiunge «Raffaella è una bellissima donna conosciuta perchè è entrata al Grande Fratello, perché ha messo in palio la sua verginità e poi perché è diventata mamma casualmente di una persona conosciuta come Mario Balotelli». Ma non vuole entrare nelle dinamiche familiari la Bruganelli che specifica essere sempre molto personali. «Certo è che la ragazza ha voluto lanciare una bomba atomica, forse ha voluto farsi notare, forse ha voluto creare una notizia intorno a se, non è mai bello portare in piazza i propri problemi personali, ma al Gf questo si deve fare, quindi ci sta».

Raffaella Fico scomparsa al Gf vip, cosa è successo durante il gioco del nascondino: «Se la sono persa»

Cosa si aspetta Sonia da Raffaella?

E rincara la dose Sonia lanciando anche un messaggio "propositivo" nei confronti Raffaella. «Io da lei mi aspetto molto. Non credo sia entrata nella casa così tanto per passare del tempo, credo sia una donna che abbia molto pelo sullo stomaco e sono certa voglia approfittare della situazione per dimostrare che è una donna che ha da giocarsi delle carte». E conclude con un'unica certezza: «Non credo proprio questa sia l'unica bomba che Raffaella Fico lancerà». Non ci resta che attendere le altre.