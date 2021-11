Gf Vip, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli i nuovi concorrenti: ecco chi sono

Tre nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa del Gf Vip. Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli. La prima non ha bisogno di presentazioni, se non fosse che si presenta all'ingresso del loft con una benda bianca. «Che ha l'occhio tappato?», chiede subito Giucas Casella che ovviamente non sa dell'intervento subito dalla showgirl. Un'entrata che Alfonso Signorini si apsettava più scoppiettante visto che le aveva organizzato un teatrino niente male. Nel salone ad attenderla infatti c'era solo Francesca Cipriani, sua nemica conclamata. I motivi delle liti? Un uomo ovviamente, un certo Antonio di cui la Marini non dice nulla di più ma gli manda solo un "bacio stellare". L'incontro tra le due bombastiche è stato freddo e privo di ogni emozione.

Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale» cresce: Delia Duran pronta alla vendetta. Stasera 3 nuovi ingressi

Gf Vip, ecco chi sono i nuovi concorrenti

Dopo qualche ora, ritorna a distanza di un anno un altro vip: Giacomo Urtis. il chirurgo plastico dello star system. Tutti lo conoscono e probabilmente in molti saranno passati almeno una volta nel suo studio. Nell'edizione 5 del Grande Fratello Vip non aveva trovato il suo "posto", chissà se questo anno riuscirà a emergere un po' di più. La vera novità è che lui giocherà in coppia proprio con Valeria Marini. Quindi giacomo e Valeria saranno considerati come un unico concorrente. L'ultimo a oltrepassare la soglia di Cinecittà è stato Biagio D'Anelli. Ex concorrente del Gf Nip, a 11 anni di distanza torna nella casa più spiata d'Italia. In questi anni Biagio è diventato uno dei gossippari più ospitati nei salotti dei talk show. «Amo le donne. Ho avuto tanti flirt con donne famose, di alcune si sanno i nomi (Flavia Vento, Emanuela Titocchia e Malena) ma altri li tengo riservati. Entro per spaccare tutto.» Si presenta come una vera e propria bomba Biagio. Staremo a vedere come camberanno gli equilibri nella casa con questi nuovi ingressi.