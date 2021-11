Gf Vip, Manuel Bortuzzo furioso con Lulù Selassiè: «La gente ti ricorderà come una stalker»

Ieri il compotamento di Lulù Selassiè non è piaciuto a nessuno. In nomination erano rimaste lei e la sorella Clarissa e la piccola principessa ha avuto una reazione esagerata. Lucrezia si è chiusa in bagno insultando tutti con parole poco carine. Alfonso Signorini è subito intervenuto redarguendo il comportamento della ragazza. E poco dopo anche la produzione del Gf Vip ha mandato una busta nera destinata proprio alla Selassiè. «Un comportamento poco rispettoso nei confronti di tutti. Per questo sei in nomination». L'eliminata è stata poi Clarissa e Signorini nel confessionale ha chiesto a Manuel se era contento che fosse rimasta Lulù. «Sì e no. Mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto. Non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me».

Che Manuel Bortuzzo fosse ormai esausto degli atteggiamenti della sua ex "amica speciale" è chiaro da tempo. All'uscita dal confessionale ha raccontato l'accaduto ai suoi "fratelli" Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

Gf Vip, Manuel perde le staffe con Lulù

Al termine della diretta Lulù ha cercato però l'appoggio del "suo" Manuel. Alla piccola serviva una spalla su ccui piangere e pensava che l'ex nuotatore fosse la spalla giusta. Ma si sbagliava. L'atleta è andato su tutte le furie: «Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo! Lasciami vivere. Mi dissocio da queste cose. Se vuoi parlarne fallo, ma non con me. Non voglio ascoltare. A me dici che non ascolto? Ma vattene a f*****o». Ma non è finita qui perchè Bortuzzo ha tirato fuori proprio tutto. «Esiste la classe e il modo di saper parlare. Tirale fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti. Pure Alfonso è stato 2-3 minuti a cercare di parlarti e te sei stata in grado di dire solo minc***e e neanche ti rendi conto». Dopo la tirata d'orecchie infatti Signorini ieri durante la diretta ha cercato d far capire a Lulù dove avesse sbagliato, ma lei sembrava proprio non capire e cercava giustificazioni arroccate per il suo atteggiamento.

La difesa della Selassiè

«Ho avuto un attacco di panico io soffro di queste cose e nessuno può giudicarmi in un momento del genere». Ma Manuel è veramente stufo. «Mi dici che non ti ascolto? E cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? ma che ca**o dici? pensi di stare a parlare con un cogl***e? E non ridere perchè non c'è un ca**o da ridere». La Selassiè si spaventa e torna a supplicare l'atleta. «Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc, non voglio che tu pensi che io sia pazza. Neanche mi ricordo cosa ho detto quando ero in bagno».

Bortuzzo tranchant

Ma Manuel non sente ragioni: «I gesti parlano chiaro. Dovevi solo dire “scusa ho sbagliato”. Non voglio avere nessun rapporto con te, va bene parlare ma siamo due mondi opposti. Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato». E poi torna ai momenti che hanno vissuto nella casa. «Cosa ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa cambia e capisci che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa forse è da prendere in considerazione. Ma te lo dicono perchè ti vogliono bene altrimenti non ti dicevano nulla». Lulù allora ci riprova a ricucire il rapporto. «Non voglio perderti di nuovo» e Manuel conclude: «Non voglio, non voglio e allora batti i piedi»