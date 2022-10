Patrizia Rossetti esplode nella notte al Gf Vip, insulti e parolacce contro Signorini e Pamela Prati: «Alfonso va***»

Caos nella casa del Gf Vip. L'uscita di Marco Bellavia ha attivato un effetto domino e ora la tensione è alla stelle. A meno di un mese dall'inizio del reality di Mediaset i concorrenti cominciano a dare evidenti cenni di malcontento. E il clima a Cinecittà è incandescente. Ieri al termine della diretta è scoppiata un'accesa lite tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. La regina delle televendite ha denunciato in primo luogo il fatto che secondo lei non fosse stata giusta la decisione della produzione di mettere lei al televoto per le frasi pronunciate su Bellavia. Riteneva infatti di non meritare di essere sanzionata più degli altri. Lo stato d'animo non era dei piu' leggeri e così Patrizia di fronte alla seconda ingiustizia, a detta sua, ricevuta perde le staffe e si scaglia contro Pamela Prati. La Rossetti è letteralmente esplosa contro la star del Bagaglino, e a seguire contro Alfonso Signorini, per aver ricevuto dei privilegi a lei negategli. Il motivo? A Pamela è stata concesso di avere una stanza singola con il bagno privato e a lei no.

«Perché lei si merita la camera singola?», stizzita Patrizia si apre con i vipponi. «Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl***i. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene». Poi la regina delle televendite si è rivolta direttamente al conduttore del reality e gliene ha dette 4: «Con tutto l’affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un poi’ a fan***o».

Subito dopo, Pratrizia ormai su tutte le furie, rincara la dose contro la Prati. «Fa queste scene di me**a. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia». L'ex di Non è la Rai, Cristina Quaranta, ha provato a plare Patrizia ma invano, perché poco dopo è arrivata proprio Pamela Prati è il clima si è acceso ancor di piu'. È bastato un attimo per far si che le due donne si infiammassero e nonostante le telecamere abbiano smesso di riprendere, i coinquilini hanno raccontato quanto accaduto.

La lite con Pamela Prati

«C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare ‘Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela’», la prima testimone che parla è Giaele De Donà. Poi la regia è tornata sulle due donne mentre la lite stava per concludersi con una Patrizia che inferocita che rinfacciava alla collega tutti gli insulti ricevuti.

«Fate audience con la Prati, tenetela, fatela vincere che già sette anni fa ha fatto una figura di me**a. Lo sa tutta Italia». E pamela replica: «Non mi conosci, non mi devi giudicare, vergognati. Non mi conosci e mi hai dato della falsa, mi hai chiamata ‘Belfagor’ e mi hai mandato a ca**re. Vacci tu. Non parlare di me, parla di te. Se hai un problema vai in confessionale. Chiudila lì».

La Rossetti è un fiume in piena. «Ma ti sembra onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai problemi perché non fai come Marco?», i vipponi intervengono per cercare di far plare Patrizia e Pamela interviene. «Questo è di cattivissimo gusto»