GF Vip, lite in studio tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso

Sara Manfuso accusa, Giovanni Ciacci si difende mentre Alfonso Signorini si arrabbia e non ci sta. Proprio per niente.

La giornalista, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per raccontare la sua tragica storia ha deciso di abbondanare il gioco perché si è sentita ferita, offesa proprio nella sua parte più debole.

«Io non mi sono sentita tutelata Alfonso. Volevo dirtelo guardantori negli occhi. Io sono entrato al GF Vip per raccontare anche la mia storia. Io sono stata vittima di violenza sessuale e ho sofferto. Sono entrata senza mettermi l'etichetta addosso. Volevo farmi conoscere per quello che ero e non avere agevolazioni perché il mio passato è pesante. C'è stato un episodio, uno, importante che mi ha fatto decidere che non potevo più restare dentro.

Ero in cucina con Giovanni Ciacci che mi ha toccato il culo dicendomi: "Simuliamo una violenza sessuale. Io ho riso per imbarazzo, perché provavo vergogna. La cosa grave è che non se ne è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto come stai. Nessuno ha capito che dietro quella risata c'era il dolore, la vergogna e l'umiliazione». Sara finisce per commuoversi. Gli occhi si fanno gonfi di lacrime. Signorini rimane sorpreso. Ancor di più Ciacci che prende la parola e rispedisce tutte le accuse al mittente:

«Io non ti ho toccato il culo. Non si può far passare questo passaggio. Un linciaggio si ma due no. Non ci sto proprio a passare da maniaco sessuale». Giovanni alza la voce, poi si calma e spiega come sarebbe realmente andata la cosa: «Per sbaglio passando ti ho toccato il sedere. Ti ho chiesto scusa e ho aggiunto: "Non vorrei che fosse frainteso come una violenza sessuale". E poi ho aggiunto: "Dovremo parlare proprio di questo". Questo me lo ricordo perfettamente...».

Furioso Alfonso Signorini: «Con la stessa franchezza con la quale mi hai guardato negli occhi io ti dico che se uno mi tocca il culo e a me non va io gli tiro un ceffone in faccia. Perché tu ti sei messa a sorridere? La tua mi sembra retorica. E io non ci casco nella tua retorica» Poi ancora: «Avresti dovuto trovare una scusa più plausibile per uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip». Il pubblico in studio si esalta, applaude le parole di Alfonso mentre Sara continua a difendersi anche con Sonia Bruganelli e Orietta Berti...

Caso chiuso? Assolutamente no: «Grazie per avermi preso per i fondelli. Adesso ti puoi accomodare pure fuori dalla Casa e da questo studio. E sono molto contento che tu ci vada. Vai e grazie. Arrivederci casa Sara...»