GF VIP, Milena "sgrida" Oriana e difende Nikita: cosa è successo stanotte

Giovedì 23 Marzo 2023, 09:20

Durante la serata, i ragazzi nella casa del GF VIP hanno deciso di passare del tempo fuori in giardino e giocare a "obbligo o verità". Mentre Edoardo Tavassi stava cominciando a fare la sua domanda ad Alberto De Pisis, Oriana ha pensato di provare ad escludere dal gioco Nikita Pelizon e Milena Miconi. Le due, fino a poco prima erano impegnate in una partita di biliardo. Milena però le ha risposto subito a tono, "sgridandola" per il suo atteggiamento: "stavamo facendo una partita, qual è il problema se siamo arrivate adesso? È un gioco, dai! Non riesco a capire perché ogni tanto ti metti in questa posizione". Oriana, subito rimessa al suo posto, ha preferito non continuare a parlare. "Questa bulletta pensa di comandare e dire quando uno può o non può. Scendi dal piedistallo che non sei nessuno… Brava Milena che gli ha risposto per le rime" ha commentato un utente su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

