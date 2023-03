GfVip, Nikita Pelizon: il mistero dell'attacco a Micol Incorvaia sul lato estetico

Giovedì 23 Marzo 2023, 06:55

Nella casa del GF Vip, Nikita Pelizon sembra sempre più isolata, soprattutto ora che è uscita dalla casa anche Antonella Fiordelisi. Dall'altra parte, invece, le tre finaliste Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli fanno sempre più gruppo e c'è chi ha notato anche un certo cambiamento nei rapporti tra Micol e Nikita. Qualcuno ha provato ad insinuare che Nikita avesse attaccato sul lato estetico Micol, ma ci hanno pensato i follower sui social a chiarire la situazione. "Nikita non ha mai detto a Micol che è brutta, ma che è insicura. Nikita ha sempre pensato bene sull’aspetto di Micol a differenza sua e del suo fidanzato" ha commentato un utente su Twitter, condividendo il video in cui si vede Nikita, impegnata a truccarsi, dire a Micol: "io vorrei che un giorno ti vedessi con gli occhi con cui ti vedo io". Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

