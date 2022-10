Gf Vip, Luca Salatino vuole abbandonare la casa? Elenoire Ferruzzi: «Ora basta, non mi va più di capire il suo stato d’animo»

Martedì 11 Ottobre 2022, 12:26

Al GF Vip, Luca Salatino sembra convinto a ritirarsi dal gioco, a poche ore dalla diretta su Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne starebbe vivendo male la convivenza nella casa e la lontananza dalla sua fidanzata. Mentre diversi concorrenti starebbero provando a convincerlo a rimanere e di ripensarci, Elenoire Ferruzzi è apparsa invece di opinione diversa. “Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui, questo è un gioco per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi abbiamo una struttura completamente diversa dalla sua, con tutte le fragilità del caso” ha spiegato Elenoire. “Sta diventando aggressivo nei modi. Ora basta: non mi va più di capire il suo stato d’animo” ha aggiunto Elenoire, infastidita dal suo comportamento. Nel frattempo la diretta si avvicina e presto si capirà cosa intende fare Luca Salatino: rimanere o uscire? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

Gf Vip, Luca Salatino abbandonerà la casa questa sera? Cosa gli dicono di fare i conquilini