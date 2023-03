GF VIP, Luca Onestini squalificato per il gesto del sale? C'entra Nikita Pelizon: cosa è successo

Giovedì 16 Marzo 2023, 12:48

Al Grande Fratello VIP, Luca Onestini, è stato al centro di una nuova polemica dopo che alcune fan di Nikita hanno accusato l’ex tronista di essersi lanciato del sale dietro le spalle come gesto scaramantico subito dopo aver parlato con la Pelizon. Tuttavia, non ci sono prove che confermino queste accuse. La polemica ha diviso il pubblico del reality show, tra le nikiters che chiedono a gran voce la squalifica di Onestini e i fan di quest’ultimo che prendono ovviamente le sue difese. Ma cosa è successo davvero? Quel gesto era davvero rivolto a Nikita? Oppure Luca stava facendo della scaramanzia pura e semplice? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

