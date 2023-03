Gf Vip, Luca Onestini e Oriana Marzoli mentono a Daniele Dal Moro: c'entra (ingiustamente) Nikita Pelizon

Giovedì 16 Marzo 2023, 12:12

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento controverso che ha coinvolto diversi concorrenti: Luca Onestini, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Durante le nomination nell’ultima puntata, infatti, Giaele ha nominato proprio Daniele. Tuttavia, Luca e Oriana hanno cercato di confondere lo stesso Dal Moro chiedendo a lui e a Micol chi aveva nominato Giaele. Tuttavia, i due concorrenti hanno suggerito i nomi di Nikita e Antonella e convinto Daniele che Giaele aveva nominato la Pelizon e non lui. Ma perché mentire così? E, soprattutto, verrà fuori la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Memories” from Bensound.com

