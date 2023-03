GfVip, la frase di Oriana sulla cena con Daniele insospettisce i fan: «Facevo finta...»

Giovedì 16 Marzo 2023, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Daniele e Oriana hanno avuto la possibilità di cenare insieme in un momento organizzato dalla produzione, come se fosse un vero appuntamento fuori dalla casa del reality del GfVip. Subito dopo, Oriana è corsa dalle sue amiche Giaele e Micol a raccontare cosa è successo. Micol ha subito espresso il suo parere: "Sentivo che ridevi e che eri felice". Oriana ha però spiegato: "Sì ma il bacio non c'è stato, avevamo le telecamere puntate addosso e le luci alte. Non eravamo molto a nostro agio. Mi chiedo perché la produzione non le ha abbassate se sai che sto facendo un "finto date"". La sua frase ha suscitato qualche dubbio in chi è convinto che Oriana non sia poi così interessata a Daniele e che stia fingendo. "Finta da sempre nell'aspetto, nel modo di relazionarsi, nel fingere della amicizie, nel fingere un interesse. Finta, ecco tutto" ha twittato un utente. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Summer" from Bensound.com

