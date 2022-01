Gf Vip, Katia Ricciarelli crolla in diretta: «Così mi sento male. Alfonso fammi uscire»

Dopo le accuse della scorsa puntata di Clarissa Selassiè contro Manila Nazzaro, Alfonso Signorini torna a parlarne. «Vipere mascherate da angioletti» così aveva apostrofato l'ex Miss Italia la principessa eliminata dalla casa. Lite archiviata? Certo che no, le polemiche continuano nella casa e stasera il consuttore torna a partlarne al Gf Vip. In Lulù si accendono i dubbi, in Soleil le certezze e in Manila lo sconforto. Le dnamiche continuano a cambiare all'interno del loft di Cinecittà.

Gf vip, Katia contro Clarissa

Katia Ricciarelli definisce le sorelle saccenti, viziate e maleducate e carogne ma loro sembrano serene.

«Mi fa ridere perchè è lo stesso modo in cui ci chiama nostro fratello, ma a me non mi tocca, ma se lo avessimo detto noi sarebbe successso un casino», ma Manila ci è rimasta male che Manuel Bortuzzio (fidanzato di Lulù) non si è espresso sulle parole che le Selassiè le hanno riservato. Ma la questione con l'ex nuotatore è risolta e Manu ha speigato: «Sono donne e sapevo se la dovessero risolvere a sole».

L'attenzione torna su Katia Ricciarelli e Alfosno chiede spiegazioni in merito ai suoi termini. «Mi dispiace e mi prendo la responsabilità e sono disposta a pagarne le conseguenze, ma da noi non è inteso nel senso negativo. Voi parlate alle spalle».

L'incontro tra Manila e Clari

Manila torna a parlare del messaggio che ha fatto la scorsa volta la principessa eliminata. «Il post che ha fatto Clari è violento». Ma Clarissa è pronta a intervenire dallla casa. «Io ho visto cose tremende che tu Manila hai fatto», e si parla di episodi che nella casa accadono, a detta di clarissa, contro le sorelle. «Tu dici cose in un modo di fronte al diretto interessato e poi vai a riportare altro sputando veleno. Sei incoerente», Manila prova a parlare ma non ci riesce e Katia sbotta.

Il crollo di Katia

«Io non posso parlare con persone così che ti parlano sopra mi sento male». Signorini richiama tutte all'ordine. «Clarissa fai un esempio concreto di quanto Manila sia stata tremenda nei vostri confronti», Clari prova a spiegare «Io sono delusa del tuo comportamento perchè di fronte a Lulù non dici la veritè delle cose». L'ex Miss Italia racconta l'accaduto e rimette la principessa al proprio posto. Ora è il momento del soprano e Alfonso riprende le donne. «Alfonso io soffro quando vedo una persona come Manila che è il perno della casa perchè tre ragazzine non sanno comportarsi. Quindi io l'ho difesa, forse ho sbagliato il modo ma giuro che non cambio idea».

Le accuse a Miriana

Poi la discussione si sposta su Miriana Trevisan. La Ricciarelli ne ha anche per lei. «Basta, io voglio il foglio per andar via, ha fatto la santarellina con Nicola Pisu e dei baci con Biago D'Anelli non si preoccupa del figlio?», l'ex Miss Italia non sopporta più le accuse e sbotta: «Io stavo proteggendo Nicola». Ma anche Soleil è d'accordo. «L'attenzione che aveva con Pisu per il figlio con biagio è scomparsa», Sophie difende la trevisan ma Alfonso va s tutte le furie. «Deve rispondere Miriana avrà un suo pensiero». La trevisan prende la parola, per forza: «Con Biagio è successo tutto gradualmente ma chiedo a tutti di non parlare più di mio figlio»