Gf Vip, il test di Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia indigna i fan: ecco l'esperimento messo in campo

Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:38

Nella casa del Gf VIp, Edoardo Tavassi ha messo in atto una nuova strategia, fatta di test per capire se Micol Incorvaia ha un interesse genuino nei suoi confronti. Antonino ha cercato di far ragionare Edoardo sull'utilità di questi esperimenti che continua a mettere in atto per capire se Micol è realmente interessata a lui: «Ma perché le fai i test se ti piace? Il risultato sarà sempre falsato perché il tuo comportamento non è "vero"».

Gf Vip, i test di Edoardo a Micol fanno infuriare il web

«Comunque questi test che fa sono infantili e immaturi. Lei ora non si avvicina perché lo vede strano, e lui è strano perché sta facendo il test. Quindi si sta incartando da solo, facendo in modo che lei stia lontana La profezia che si auto-avvera» ha scritto un utente su Twitter.

