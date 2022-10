Edoardo e Antonino ai ferri corti al Gf Vip, interviene Sonia Bruganelli: «Spinalbese è impazzito. Si sente un figo, ma anche meno»

Puntata difficilissima per Antonino Spinalbese ieri al Gf Vip. È entrato nell'occhio del ciclone e gli scontri non sono mancati. Le critiche piu' accese sono inerenti al comportamento che l'ex di Belen Rodriguez ha avuto nei confronti di Edoardo Donnamaria. Ha voluto provocarlo avvicinandosi ad Antonella Fiordelisi, che nel frattempo si stava avvicinando al volto di Forum. Per la schermitrice è stata una «strategia che in amore va usata e ha funzionato perché poi è scattato il bacio», per Antonino un modo per cercare di affossare edoardo, che a quanto pare non gli sta molto simpatico. Ma ne è uscito con le ossa rotte il papà di Luna Marì.

Un atteggiamento, quello di Spinalbese, che proprio non è andato giu' a tutti, e in prima fila a criticarlo ci si è messa Sonia Bruganelli, che lo ha accusato di comportarsi da non-uomo: «Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli “molto meno”, si sente un figo ma ha fatto una cosa che da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio». Antonino non risponde e continua ad avere un atteggiamento di superiorità.

Le parole di Ginevra

A dare forza al pensiero di Sonia ci si è messa anche Ginevra Lamborghini: «Mi spiace vedere in te un atteggiamento poco adulto. Te la dico da amica, mi collego al discorso fatto da Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo. Io sono rimasta colpita qualche settimana fa quando ti è scappato di dire che io avrei avuto nei tuoi confronti un atteggiamento non apprezzato, ovvero che mi sarei avvicinata a te nonostante fossi fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura e limpida e devo dirti che con quelle parole mi hai fatto sentire sporca».