Gf Vip, Dana Saber spara a zero contro Nicole Murgia: «Corna, lancio di piatti»

Martedì 17 Gennaio 2023, 10:32

Nella casa del GF Vip, due "vippone" sembrano essere arrivate ai ferri corti: si tratta di Nicole Murgia e Dana Saber. Le due sono state riprese dalle telecamere litigando: "Preoccupati di te stessa e di cornificare meno gli uomini" ha affermato Dana, "io mi preoccupo per le persone che ho vicino" ha risposto Nicole. Le parole di Dana Saber si riferiscono al passato di Nicole e di pettegolezzi che la riguardano fuori dalla casa del Grande Fratello. "ma fino a poche ore fa Dana dava consigli d’amore a Nicole ora cosa succede?", "Tirare fuori della roba che non c'entra niente con la casa (di cui non si sa neanche la reale versione dei fatti) per controbattere a cose inerenti alla casa fa di Dana una donna che vale 0" hanno commentato alcuni utenti su Twitter. "Dana cerca la discussione per farla sbloccare perché domani è lunedì" ha commentato qualcun altro. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Dana esce allo scoperto: 'A me piacciono...'. La reazione di uno dei conquilini è esilarante