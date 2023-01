Gf Vip, Nikita Pelizon ci ricasca con Luca Onestini: cosa è successo

Lunedì 16 Gennaio 2023, 08:32

La cotta di Nikita Pelizon per Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip è uno dei leit motiv di questa edizione. Tra i due si sono alternati momenti di intimità e connessione con crisi e aperta ostilità... ma la concorrente sembra essere ad un passo dal ricascarci ancora. Di tutta la situazione, infatti, Nikita ha paura, tanto da essersi fermata a riflettere dopo un gesto di Luca che sembra averla completamente sconvolta. Che cosa avrà mai fatto Onestini? E, soprattutto, il rapporto tra i due evolverà in qualche modo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

