Gf Vip, il commovente video del figlio di Alessandro Basciano: «Mi manchi papà»

«Da quando è nato è il mio punto di riferimento tutto quello che faccio lo faccio per lui. Quando sta con me aspetto che si addromenta e poi piango. piango perchè lui insegna a me le cose. porta una sensibilità quel bimbo che è indescrivibile». Con queste parole Alessandro Basciano parla del figlio Niccolò al Gf Vip. In crisi perchè è troppo tempo che non vede il bambino. Quest'anno neanche per le feste Alessandro è stato insieme a suo figlio. Un figlio fortemente voluto dai genitori. «Avevo 27 anni e ho iniziato a smettere di fare il cogl**e e ho inizato a prendermi un po' di responsabilità. Ultimamente vivendo all'estero non riesco a vederlo spesso. Lui vive con la mamma e io potrei vederlo quando voglio ma vivendo fuori è difficile»

Gf Vip, il messaggio del figlio di Basciano

«Papà come si sta lì dentro la casa? Speriamo che ci rimane finchè finisce perchè ti vediamo tutti e ci manchi. Tanti auguri di buon anno e per la befana. Ti voglio bene»

Basciano scoppia in un pianto commovente che non riesce a frenare e il pubblico si alza in un forte apllauso. «Il tempo è il bene più prezioso che possiamo regalare alle persone a cui teniamo e sono convinto che quando uscirai regalerai del tempo a Sophie che ne ha bisogno ma anche a tuo figlio» con queste parole Alfonso Signorini abbraccia, virtualmente l'imprenditore.