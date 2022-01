Gf Vip, rissa tra Basciano e Alex Belli: «Portami qua tua moglie e ti faccio vedere io». Signorini li interrompe: «Livelli bassissimi»

Torna Alex Belli al Gf Vip. Anche se i follower del relity dalla pagina Instagram non ne possono più. L'ex di Centovetrine rientra per dirne 4 ad Alessandro Basciano. L'ex di Uomine e Donne una volta varcata la porta rossa si è scaraventato come un uragano sulle donne della casa. Sophie, Jessica e Soleil, tutte gli ronzano intorno, ma lui sembra aver scelto Sophie e complice la notte di Capodanno la passione è scoppiata nella casa. Alex gli ha già dato della brutta copia e Basciano si è difeso consigliando a Belli di pensare alla moglie piuttosto che a lui. «Alex per me è il nulla cosmico» queste le parole di Alessandro e Soleil alza i dubbi: «Non capisco perchè se io sono sola un'amica si interessa a chi mi si avvicina».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Basciano al veleno contro Alex Belli TELEVISIONE Gf Vip, Kabir Bedi entra e Belli torna TELEVISIONE Gf Vip, Soleil e Basciano vicini TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano:... IL LUTTO Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano.... PERSONE Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli torna nella casa: scoppia la polemica social:...

Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Alessandro Basciano: «Altro che Sophie, lui voleva stare con Soleil»

Gf vip, rissa tra Alex e Basciano

«La prossima volta portami qua tua moglie» aveva cos' pensato di chiudere la questione Basciano con una rpovocazione ma l'attore è tornato per un confronto in diretta.

«Prima cosa in assoluto tu non puoi parlare di mia moglie, tu pensi che l'Italia non abbia visto chi sei?», il confronto parte infuocato e si rischia la rissa in diretta.

«Alex allontanati e mantieni le distanze», è intervenuto così Alfonso Signorini che si è trovato costretto a entrare per dividere i due che stavano per eludere anche le normative imposte dal reality anti Covid.

«Abbassa le mani sei ridicolo», Basciano è su tutte le furie e Alex sembra tranquillo con la sua voce baritonale spiega «Io sono femro è lui che si è avvicinato» e poi continua, «Sono contento che Soleil abbia visto chi è e mi è spiaciuto per Sophie, levati quel sorrisino dalla faccia American Smile e torna al tuo posto»

Gf Vip, Alessandro Basciano al veleno contro Alex Belli: «Non parlare di me, pensa a tua moglie»

Fuochi e fiamme

La discussione è incontenibile e Basciano continua a dare all'ex di Centovetrine del «poveraccio»

Alex ha le sue certezze e gliele tira in faccia all'ex tentatore: «La verità sai quale è che il giochino delle carte ti è riuscito male». Continuano a urlarsi di tutto in faccia: «A me spiace che sta ancora qua a parlare di me, sei un poveretto che a 50 anni sta ancora a parlare di me. Hai rotto le palle».

Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo un film?»

Signori interrompe la diretta

Alfonso blocca la diretta. «State scendendo a livelli bassissimi, adesso basta».

Basciano vuole spiegare le sue motivazioni e non ci sta a farsi solo attaccare: «Lui in porimis si è permesso di attaccarmi quindi si deve aspettare una risposta, quello che faccio io non ti riguarda».

Ma nulla serve a placare gli animi: «Quando avrai un minimo di spessore che ho io potrai parlarmi» e Basciano non gliela manda a dire, «Sei una nullità non vali nulla, se avessi un minimo di esperienza della mia vita potrai parlarmi. Io non ho nulla a che vedere con Soleil, mi sono dichiarato a una persona che mi interessa molto».

Gf Vip, Kabir Bedi entra e Belli torna: i telespettatori insorgono: «Basta con Alex, di Katia non dite nulla? Vergognatevi». Le anticipazioni

Alex chiede la pace

Poi il discorso torna a Delia Duran, mentre il marito difende la modella Basciano incalza continuando a provocare ma la reazione di belli spiazza tutti: «Ti sei preso il due di picche da Soleil. Conosco talmente bene Delia che un american smile se lo mangia a colazione. Non parlare più di me e ci mettiamo una pietra sopra»