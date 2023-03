Gf Vip, Daniele Dal Moro dopo la squalifica si rifiuta di partecipare alla puntata: «Presto tutta la verità». Stasera il nome della terza finalista

Il cerchio si sta per chiudere al Gf Vip. Manca veramente pochissimo alla finalissima, prevista per il 3 aprile, e tra i concorrenti i nervi saltano. Stasera in tv, lunedì 20 marzo 2023, su Canale 5 alle 21.40 torna l'appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e l'influencer Giulia Salemi. L'esito del televoto sarà particolarmente importante stasera, visto che verrà decretato il terzo finalista, ma ci sarà anche tempo per discussioni e confronti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi lunedì 20 marzo.

Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip: «Espressioni volgari e atteggiamenti irruenti». Quel gesto violento contro Oriana: cosa è successo

Gf Vip, le anticipazioni del 20 marzo

La finale è gia certa per Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ma stasera l'esito del televoto decreterà anche il nome del terzo concorrente finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Milena Miconi e Nikita Pelizon, ecco chi si sta giocando il tutto per tutto. Una sfida tra donne. La concorrente che avrà ottenuto il maggior numero di voti accederà di diritti alla finalissima in programma lunedì 3 aprile 2023, ma chi ne otterrà meno dovrà abbandonare per sempre il gioco.

Sicuramente stasera Alfonso Signorini cercherà di far chiarire Micol e Antonella che ormai non si tollerano davvero più. l'ultima lite è accaduta nel cortiletto del loft. La sorella di Clizia parlava con Milena sulle incompatibilità tra lei e l'ex schermitrice quando quest'ultima origliando il discorso è andata su tutte le furie. «Basta con queste frecciatine, ho capito che stavi parlando comunque di me». Impossibile poi stemperare la situazione.

Daniele Dal Moro squalificato: lui si rifiuta di mandare un video

Ma un blocco del programma stasera potrebbe, e dovrebbe, essere dedicato a Daniele Dal Moro. L'ex tronista è stato squalificato dal gioco per violazioni del regolamento all'indomani della puntata serale di giovedì scorso. Decisione non capita da molti, ma soprattutto non accettata dal diretto interessato che sui social ha fatto sapere che non sarà presente in studio neanche con un video (come era successo per Edoardo Donnamaria): «Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa».